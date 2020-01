Alex Karev, Grey’s Anatomy: addio già andato in onda? Ecco quando (Di sabato 11 gennaio 2020) Alex Karev: a Grey’s Anatomy il suo addio è già stato messo in onda? L’indiscrezione, che cosa è accaduto Nelle scorse ore è giunta la notizia che Justin Chambers, che nella celebre serie tv Grey’s Anatomy interpreta Alex Karev, ha lasciato il medical drama della Abc. Alle spalle, per l’attore, 15 anni di fiction e … L'articolo Alex Karev, Grey’s Anatomy: addio già andato in onda? Ecco quando proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

d0ppisensi : RT @gabrielsniceass: vi giuro non mi frega più niente di grey’s anatomy ma se mi fanno morire alex karev FACCIO IL PANICO NON MI FERMA MANC… - AllajbejMedina : RT @gabrielsniceass: vi giuro non mi frega più niente di grey’s anatomy ma se mi fanno morire alex karev FACCIO IL PANICO NON MI FERMA MANC… - _lasilviaaa : Ci mancherai Alex Karev, grazie per averci fatto capire in questi 15 anni che possiamo essere incasinati quanto vog… -