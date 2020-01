Aereo abbattuto in Iran: tra le vittime anche una coppia di neosposi (Di sabato 11 gennaio 2020) C’era anche una coppia di neosposi sull’Aereo dell’Ukraine International Airlines PS752 precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran, in Iran. Arash Pourzarabi, 26 anni e e Pouneh Gourji, 25, come riporta oggi il Corriere della Sera, si erano sposati il primo gennaio scorso. Le nozze erano state celebrate proprio nella capitale Iraniana e stavano tornando in Canada, dove vivevano nella città di Edmonton. Poi l’incidente che ha ucciso tutti i 167 passeggeri del volo di linea e i nove membri dell’equipaggio. Tra le vittime c’erano 63 cittadini canadesi, di cui oltre due dozzine provenivano proprio da Edmonton e molti frequentavano l’Università dell’Alberta. “Almeno dieci membri della nostra comunità accademica hanno perso la vita nell’incidente tra studenti e ricercatori”, ha dichiarato David Turpin, il presidente ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - repubblica : Iran, aereo abbattuto per 'errore umano', È stato scambiato per un 'velivolo ostile'. Rohani: 'Imperdonabile' [aggi… - giusmo1 : Iran, aereo abbattuto per 'errore umano': è stato scambiato per un 'velivolo ostile'. #Rohani: 'Imperdonabile”… -