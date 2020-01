Windows 10X: nuove immagini del sistema operativo (Di venerdì 10 gennaio 2020) I colleghi di Neowin, in occasione del CES 2020, hanno avuto modo di provare una variante di Lenovo ThinkPad X1 con installata una demo di Windows 10X. immagini Menu Start Come già sapevamo, il menu Start non presenta le classiche tile ma solo le icone con una barra di ricerca nella parte superiore. Per accedere a Start è possibile cliccare sull’icona grigia di Windows (una volta toccata diventa blu) o tramite uno swipe verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Action Center Il centro notifiche è diviso in due parti: Azioni: nella parte inferiore sono presenti le azioni rapide e anche un tasto per spegnere il device. Notifiche: la sezione dedicata alle notifiche è situata sopra le azioni ed è visibile solo in presenza di avvisi. Applicazioni In questa variante di Windows 10 è preinstallato l’Esplora file UWP e in un’immagine è anche possibile vedere ... Leggi la notizia su windowsinsiders

