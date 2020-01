Sony parteciperà all'E3 di quest'anno? E nel caso mostrerà PS5? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quando Sony aveva annunciato di non partecipare all'E3 dello scorso anno, la notizia circolava già nel novembre del 2018. Fedele alla sua parola, la società ha saltato completamente la kermesse, consentendo a partner di terze parti come Square Enix di parlare. Di conseguenza, esclusive come Final Fantasy VII Remake finirono per dominare i titoli dei giornali, senza che il gigante giapponese avesse avuto bisogno di alzare un dito.Ma cosa possiamo dire per quanto riguarda l'E3 2020? È già metà gennaio e la società deve ancora dire una parola sui suoi piani. Molti si aspettano che una sorta di notizia a riguardo venga condivisa in fretta, con il capo di Sony, Jim Ryan, che ha sottolineato al CES 2020 all'inizio di questa settimana che condividerà di più su PlayStation 5 in un futuro relativamente prossimo.Sappiamo che Sony ha il suo State of Play che, grazie agli ultimi annunci, ha ... Leggi la notizia su eurogamer

