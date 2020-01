Pensioni, Daniela Santanchè svela la farsa Pd-M5s: "Via 200 euro dagli assegni" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quota 100 potrebbe lasciare spazio a Quota 102, un'ipotesi che non piace solo ai sindacati ma anche a Daniela Santanchè che commenta così la notizia: "Mettetela come volete ma di qualsiasi cosa si tratti questi gentiluomini sanno solo mettere le mani nelle tasche degli italiani. Fin nelle Pensioni: Leggi la notizia su liberoquotidiano

maria_palamini : RT @Libero_official: La proposta sul tavolo del governo che non piace alla #Santanchè - Libero_official : La proposta sul tavolo del governo che non piace alla #Santanchè - gerlin_daniela : RT @mariogiordano5: A due milioni di pensionati l’offesa di un “aumento” da 16 centesimi al mese. Ma c’è uno dei “signori delle pensioni” c… -