Parmitano si collega con Palazzo Chigi dallo spazio (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Parmitano si collega con Palazzo Chigi dallo spazio. Il premier Conte: “Ci stiamo impegnando molto in questo settore strategico”. ROMA – Luca Parmitano si collega con Palazzo Chigi dallo spazio. Evento particolare nella sede della Presidenza del Consiglio con l’astronauta che in diretta televisiva ha dialogato con il premier Conte e gli altri presenti nella stanza. Si è trattata di una prima volta assoluta con l’italiano che ormai da diversi mesi è in missione, diventando il comandante della navicella che attualmente si trova nella Stazione Spaziale. Luca Parmitano si collega con Palazzo Chigi Una giornata indimenticabile a Palazzo Chigi con il collegamento tra il premier Conte e Luca Parmitano. Un dialogo cordiale tra i due con l’astronauta che ha risposto a tutte le domande del leader italiano ma anche delle altre persone ... Leggi la notizia su newsmondo

