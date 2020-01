Palermo | processo firme false M5s | dodici condannati e due assolti

M5S : processo firme false - giudice Palermo in Camera di consiglio - oggi la sentenza (2) : (Adnkronos) - Al termine della requisitoria, il pm Claudia Ferrari aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati. La pena più alta, 2 anni e 3 mesi, era stata chiesta per il cancelliere Giovanni Scarpello e l'avvocato Francesco Menallo, mentre un anno e sei mesi, pena più lieve, era stata invocat

M5S : processo firme false - giudice Palermo in Camera di consiglio - oggi la sentenza : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - E' entrato pochi minuti fa in Camera di consiglio il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio per emettere la sentenza del processo sulle cosiddette firme false del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che n

M5S : processo firme false - giudice Palermo in Camera di consiglio - oggi la sentenza : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – E’ entrato pochi minuti fa in Camera di consiglio il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio per emettere la sentenza del processo sulle cosiddette firme false del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che nel frattempo hanno abbandonato il Movimento Cinque stelle. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di falso e della violazione ...

Nuovo processo per l’ex patron del Palermo Zamparini : L'ex presidente del Palermo calcio, Maurizio Zamparini, e' stato rinviato a giudizio assieme a due suoi ex stretti collaboratori, il commercialista Anastasio Morosi e la segretaria Alessandra Bonometti, con l'ex componente del collegio dei sindaci Enzo Caimi. Le ipotesi di accusa vanno dall'autoriciclaggio ai falsi in bilancio alle false comunicazioni alla Covisoc. Lo ha deciso il Gup di Palermo Michele Guarnotta, che ha accolto le richieste dei ...

Maxi blitz contro l”Ndrangheta - oltre 300 arresti. Gratteri : “La più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo” : oltre 300 arresti in un maxi blitz eseguito dai carabinieri contro l' 'Ndrangheta a Vibo Valentia. L'operazione dei militari dell'Arma ha disarticolato le organizzazioni di 'Ndrangheta operanti nel Vibonese. Questa mattina i carabinieri del R.O.S. ed il Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, con il supportodei Comandi Provinciali territorialmente competenti, di personale del G.I.S, del 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania, del NAS, ...

‘Ndrangheta - chi sono i politici arrestati nella «più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo» : Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri l’ha definita «la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo». Tra i più di 300 arrestati della “Rinascita-Scott” ci sono anche ci sono politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato e massoni. Al momento sono tre i nomi di politici che risultato finiti all’arresto nell’operazione: Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza italia; il ...

