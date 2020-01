Orario Inter-Atalanta e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio (ore 20.45) si giocherà Inter-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Si conclude il girone d’andata del campionato, allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena un infuocato derby lombardo determinante per le sorti della classifica generale: i meneghini si trovano al comando della graduatoria a pari merito con la Juventus mentre gli orobici occupano il quinto posto. I ragazzi di Antonio Conte, reduci dalla bella vittoria in trasferta sul campo del Napoli, vogliono proseguire nel loro buon momento e vanno a caccia del successo per mettere pressione alla Juventus che poi domenica sera sarà attesa dal vibrante confronto con la Roma. Gli uomini di Gasperini hanno infilato due vittorie consecutivi e puntano al momentaneo sorpasso sui giallorossi anche se partiranno decisamente sfavoriti contro i padroni di casa. Segui ... Leggi la notizia su oasport

