“Non ce la faccio”. Amici, per Talisa si mette malissimo e scoppia in lacrime: cosa è successo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Soltanto un paio di giorni fa vi abbiamo parlato di una splendida notizia per la ballerina di ‘Amici 19’, Talisa Ravagnani. Grazie al talent show ha trovato l’amore, infatti si è fidanzata con il cantante Skioffi. Quest’ultimo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del bacio che testimonia la passione scoppiata tra i due nei giorni scorsi. Ora però per lei non giungono news molto positive dalla scuola. Nonostante sia molto brava ed esplosiva, ultimamente sta dimostrando di essere sempre più fragile e questo suo atteggiamento rischia seriamente di compromettere il suo percorso. La ragazza ha confessato di non avere una resistenza eccezionale, ma ad ‘Amici’ questo aspetto è fondamentale, visto che si lavora su molte coreografie. Ed il suo insegnante Timor Steffens non ha fatto molti giri di parole, mettendola davanti alla triste realtà. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

