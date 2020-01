LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 6-6, si va al tie-break nel 2° set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Risposta corta di Nadal e dritto a sventaglio vincente di Goffin. 1-0 Si salva Nadal con un pallonetto beffardo e Goffin ora avrà due servizi a disposizione. Ace centrale da sinistra e sarà dunque il tie-break a decidere questo secondo set. Servirà Nadal per primo. Vantaggio Goffin, out il rovescio incrociato di Nadal sul servizio in slice del belga. 40-40 Gioca corto Goffin e il dritto in gancio di Rafa non lascia scampo al belga. Si va ai vantaggi. 40-30 Ace al centro per Goffin e palla per andare al tie-break in favore del belga. 30-30 Scappa il rovescio a Goffin, scambio molto tirato. 30-15 Serve&volley di Goffin e rovescio in rete di Nadal. 15-15 Stavolta il dritto lungolinea rimane in campo e per Nadal poco da fare, colto in contropiede. 0-15 Largo di poco il dritto lungolinea di Goffin, che cercava l’incrocio delle ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-5 il belga conquista il break e servirà per il set -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 il belga conquista il 1° set - #Spagna-Belgio… - zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-4 il belga annulla tre palle break! - #Spagna-Belgio… -