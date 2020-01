LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 1-3, il belga avanti di un break nel 2° set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Out il recupero di Goffin sulla palla corta di Nadal. Lo spagnolo si salva. 0-15 Doppio fallo di Nadal, davvero in ombra. Larga la risposta di rovescio di Nadal sulla buona prima centrale di Goffin e il belga guida 3-1 nel 2° set. Rafa andrà a servire. 40-30 Cross di dritto (lungolinea) di Goffin e palla del 3-1 nel 2° set per il belga. 30-30 Eccellente Goffin, con due rovesci profondissimi si prende il punto. 15-30 Ace centrale di Goffin. 0-30 Doppio fallo per Goffin. 0-15 Prova ad aumentare la profondità di Nadal con il dritto e rovescio in rete di Goffin. Bravo Nadal a salvarsi a rete, con una splendida volée e 1-2 per Goffin in questo secondo set. Il belga andrà a servire per confermare il break di vantaggio. 40-15 Lungo anche questo cross di dritto di Goffin, che sta cercando sempre il vincente. 30-15 Leggermente lungo il ... Leggi la notizia su oasport

