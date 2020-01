LIVE Biathlon, 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: Fourcade trionfa davanti a Jacquelin e Kuehn, disastro Italia (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di questa sprint. Martin Fourcade torna a ruggire e rilancia le proprie quotazioni in vista Coppa del mondo. Jacquelin è ormai una realtà e Kuehn sta crescendo rapidamente. Quarto e quinto i due russi Eliseev e Loginov, poi Desthieux, Peiffer e Bjeontegaard. A domani per le staffette. 15.40 Due errori per Zini in piedi che esce 76esimo. Non ci sarà nessun italiano nei primi sessanta oggi. 15.37 Attendiamo il poligono di Zini, gli atleti in pista sono ormai pochissimi e le posizioni di vertice congelate. 15.33 Discreta la prova di Saverio fin qui, ai 5km paga solo 1.26″. Il passo è paragonabile a quello di Chenal. 15.31 55″ per Zini che tiene nella prima parte del secondo giro. 15.28 Pochissima carne al fuoco in questo finale, Zini ha comunque 41″ dopo il poligono e se trovasse una buona ... Leggi la notizia su oasport

