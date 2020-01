Lega, fondi russi: cronista russa teste e audio in mano a pm (Di venerdì 10 gennaio 2020) Accelera l’inchiesta milanese sui presunti fondi russi alla Lega, esplosa sui media a luglio con la pubblicazione sul sito americano Buzz dell’audio dell’ormai famoso incontro nella hall dell’albergo moscovita Metropol tra tre italiani, tra cui l’ex portavoce di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, e tre russi.Ieri per diverse ore è stata sentita come testimone una giornalista russa che ha conosciuto, quando è stato a Mosca più volte, lo stesso Savoini, anche presidente dell’associazione Lombardiarussia. Nel frattempo, poi, i pm hanno in mano una serie di registrazioni, tra telefonate, audio ‘vocali’ e tracce di colloqui, per ricostruire i preparativi a quel meeting e le stesse trattative che erano già in corso.L’incontro nell’hotel, a cui hanno preso parte anche l’avvocato Gianluca Meranda e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

repubblica : Fondi russi alla Lega, c'è una nuova teste: interrogata per ore dai magistrati di Milano - Corriere : Fondi russi alla Lega, gli audio delle telefonate nella mani della Procura - Tg3web : Moscopoli, va avanti l'inchiesta della Procura di Milano sui presunti fondi russi alla Lega. Al vaglio degli inquir… -