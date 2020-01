Koulibaly non ci sarà contro la Lazio, la conferma di Gattuso (Di venerdì 10 gennaio 2020) È orami ufficiale il ko di Kalidou Koulibaly per la gara contro la Lazio. A dare la notizia è stato lo stesso allenatore Rino Gattuso nella conferenza stampa di presentazione del match «Koulibaly ha lavorato tre giorni molto molto bene. Non possiamo permetterci altra ricaduta, ha ancora un po’ di edema, non possiamo rischiare. Non me la sento di mettere giocatori in campo col rischio che devono stare fuori due tre mesi. Da lunedì andremo a velocità diverse e vediamo». L'articolo Koulibaly non ci sarà contro la Lazio, la conferma di Gattuso ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

