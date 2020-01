Incidente autostrada A6 Torino-Savona: crollo in galleria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovo Incidente questa notte sull’autostrada A6 tra Torino e Savona: crolla rivestimento, galleria chiusa Nuovo crollo in galleria sulle autostrade italiane dopo quelle dei giorni scorsi. Questa notte nel comune di Quiliano, in provincia di Savona, si è verificato il distaccamento di parte dell’intonaco del tunnel ‘Ricchini‘, caduto poi sulla superficie stradale. Il tratto di … L'articolo Incidente autostrada A6 Torino-Savona: crollo in galleria proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

