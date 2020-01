Giulio Raselli assente in puntata: salta la scelta del tronista a Uomini e Donne (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giulio Raselli non si è presentato all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, puntata in cui avrebbe dovuto fare la sua scelta È stata registrata ieri 9 gennaio una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Giulio Raselli avrebbe dovuto fare la sua scelta ma era assente in puntata. Come mai Giulio Raselli non si è presentato in studio? Il motivo non è stato ancora svelato né dalla conduttrice né dagli autori della storica trasmissione. I tantissimi telespettatori di Uomini e Donne non vedevano l’ora di scoprire con quale delle sue corteggiatrici il tronista avrebbe lasciato la trasmissione. C’è chi pensa che Giulio Raselli abbia già fatto la sua scelta ma a porte chiuse. Dopo la registrazione della nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne non sono ancora trapelate nuove ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

CronacaSocial : Uomini & Donne: chi è il nuovo tronista (al posto di Giulio Raselli)?. Svelato il suo nome... LEGGI??… - zazoomblog : Uomini e Donne Giulio Raselli non si presenta in studio: salta la scelta – VIDEO - #Uomini #Donne #Giulio #Raselli - zazoomnews : Uomini e Donne Giulio Raselli non si presenta in studio: salta la scelta – VIDEO - #Uomini #Donne #Giulio #Raselli -