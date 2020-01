GF Vip, Pago gela Serena Enardu: “Ho bisogno di tempo per me, non per noi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Partenza in quarta per il Grande Fratello Vip! Il reality ritorna questa sera con la sua seconda puntata, a distanza di due giorni dal debutto di mercoledì. 8 nuovi ingressi (4 donne e 4 uomini) e tanti colpi di scena: alla conduzione Alfonso Signorini, opinionisti Pupo e Wanda Nara. Si parte con un conto in sospeso: il destino di Serena Enardu, ex di Pago, che stasera scoprirà dal primo televoto dell’edizione se può entrare nella Casa per un tentativo di chiarimento con il cantautore, oppure no. Pago e Serena Enardu: destini in bilico I destini di Pago e Serena Enardu potrebbero essere ad una svolta. Al Grande Fratello Vip va in scena questa sera un confronto fra il cantautore, concorrente del reality, e la ex, dopo aver chiuso la loro storia di 7 anni a Temptation Island Vip. La ragazza ha vissuto in queste 48 ore in una stanza segreta della Casa e ha seguito Pago su un monitor. Ad ... Leggi la notizia su thesocialpost

