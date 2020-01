Gazzetta: multe, sono della scuderia Raiola alcuni dei 6 calciatori che hanno ricusato l’arbitro del Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le multe, quelle minacciate e imposte del presidente De Laurentiis dopo l’ammutinamento del 5 novembre sono ancora lì, che pendono come una spada di Damocle sulle teste dei calciatori azzurri. Si tratta d un totale di 2,5 milioni per cui è stata avviata la procedura degli arbitrati per cui il club ha scelto di affidarsi al giuslavorista Bruno Piacci come suo arbitro. La clamorosa novità. riporta oggi la Gazzetta dello Sport, riguarda appunto Piacci. è clamorosa l’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli. In ordine alfabetico: Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Questi hanno chiesto al Tribunale di Napoli la sostituzione di Piacci, in quanto partecipando in 24 diversi arbitrati (25 col precedente di Higuain), nominati dalla stessa parte (il Napoli) perderebbe la sua figura indipendente di “super ... Leggi la notizia su ilnapolista

