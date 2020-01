Ewan McGregor reagisce alla foto di Obi-Wan che è stata scambiata per un'immagine di Gesù (Di sabato 11 gennaio 2020) Ewan McGregor ha reagito in modo divertito alla visione della foto tratta da Star Wars che una madre ha scambiato per un ritratto di Gesù Ewan McGregor ha reagito in modo esilarante allo scherzo di un fan che ha dato alla madre una sua foto in versione Obi-Wan Kenobi sostenendo che fosse in realtà Gesù. L'attore, interprete del cavaliere jedi nei film prequel della saga e in futuro protagonista di una serie dedicata al suo personaggio per Disney+, era ospite di Conan O'Brien quando gli è stata mostrata l'immagine. Ewan McGregor ha reagito ridendo alla visione del "santino" con il suo ritratto realizzato per Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni. McGregor ha inoltre ricordato che ha interpretato realmente Gesù in un film, situazione ... Leggi la notizia su movieplayer

bistromat : viste foto di Ewan McGregor in kilt e ???? gli scozzesi hanno davvero capito tutto e gli uomini in kilt sono bellis… - darkskywriter : @DrManq ma cosa ti ha preso di preciso? Nel trailer io vedo solo scene d'azione ordinarie, battute pessime, comprim… - xdemislaughx : Ma quindi in Birds of Prey ci sarà Maschera Nera interpretato da Ewan McGregor Beh che dire -