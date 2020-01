David Bowie | la sua vita diventa un fumetto E arriva un nuovo disco

David Bowie - la biografia a fumetti : Esce la biografia di David Bowie a fumetti. Un modo per conoscere e far conoscere anche alle generazioni più giovani il Duca Bianco, un grandissimo cantante, ma anche artista e attore, che ci ha regalato performance davvero uniche. E che da quando è morto ci manca tantissimo. Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams sarà pubblicato in Italia da Panini Comics, in contemporanea con l’opera a fumetti originale americana e in ...

David Bowie - tutti i film del Duca Bianco : David Bowie non è stato solo un grandissimo cantante. Forse non tutti sanno che ha partecipato a diversi film: era anche un ottimo interprete, di pellicole che, in diversi casi, hanno fatto la storia del grande schermo. Vogliamo fare una maratona con i film di David Bowie? L’uomo che cadde sulla Terra (1976) Era già un grande cantante quando ha deciso di dire sì al ruolo di un alieno in un film fantascientifico basato sul romanzo di Walter ...

David Bowie : stasera su Sky Arte la programmazione speciale in ricordo del Duca Bianco : Una programmazione speciale dedicata a David Bowie è quella che va in onda stasera su Sky Arte, a partire dalle 21:15, nel giorno in cui il Duca Bianco avrebbe compiuto 73 anni. David Bowie è protagonista stasera su Sky Arte, a partire dalle ore 21:15, con una programmazione speciale a lui dedicata a 73 anni dalla nascita, e a quasi quattro dalla morte, avvenuta il 10 gennaio 2016. Si comincia con Beside Bowie - The Mick Ronson Story, il ...

Blackstar di David Bowie usciva l’8 gennaio 2016 - in tempo per conquistarsi l’eternità : Blackstar di David Bowie usciva l'8 gennaio 2016, nello stesso giorno in cui il Duca Bianco spegneva 69 candeline prima che il mondo intero accendesse un cero in suo onore. Sconfitto da un tumore al fegato contro il quale combatteva da circa 18 mesi, l'eterno uomo che cadde dallo spazio fece in tempo a regalarci un'ultima, epica prova in studio. Impossibile non parlare di testamento sonoro: Blackstar di David Bowie è la lezione definitiva ...

Di che colore erano gli occhi di David Bowie? : Vi siete mai chiesti di che colore erano gli occhi di David Bowie? Sicuramente è stato uno dei cantanti più amati. E da quando è scomparso ci manca terribilmente, anche se ci ha lasciato tutta una serie di canzoni che ci fanno pensare a lui. E alla sua incredibile storia. David Bowie è stato un artista eccezionale. Nato l’8 gennaio del 1947, è venuto a mancare il 10 gennaio 2016 a causa di un cancro al fegato contro il quale non è ...

Talk - cinema e musica - Salerno ricorda David Bowie : una settimana di eventi : Talk, cinema e musica: un ricco programma di incontri per raccontare la figura di David Bowie, in parallelo alla mostra “Stardust Bowie by Sukita”, organizzata a Salerno dall’associazione culturale Tempi Moderni – con il supporto della Regione Campania e Scabec – e dalla ONO arte contemporanea, con patrocinio del Comune di Salerno e del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno. Un cartellone di ...

David Bowie e Bing Crosby - “Peace on earth – Little drummer boy”|Needle : Ricordo ancora lo stupore nel vedere in televisione David Bowie cantare insieme a Bing Crosby una canzone di Natale. Era l’11 settembre 1977 quando i due registrarono questo brano per lo speciale televisivo di Crosby “Merrie Olde Christmas”, negli Elstree Studios nei pressi di Lonra. La scena si apriva con Bing che sentiva suonare la porta, andava ad aprire e si trovava davanti Bowie che gli chiedeva di poter usare il piano e ...