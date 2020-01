Dario Brunori: «Questa gioia di essere disorientati» (Di venerdì 10 gennaio 2020) «Chi lo diceva, Coen? Che nessuno su Questa Terra sa mai bene quello che sta facendo? Vasco Rossi? Che bisogna invece essere spudorati? Io me ne sto qui che ci provo, tra uno e l’altro». Per Dario Brunori, poeta di parole in musica «che non sono mai portatrici di sola tristezza, anche quando ne hanno, dentro, perché magari poi suscitano il contrario in chi le ascolta», sono i giorni di Cip!, nuovo album (Island Record) che «nasce» a quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene (certificato platino), e che anticipa il Brunori Sas Tour 2020, stavolta – dopo club e teatri – nei palazzetti di tutta Italia (per la prima volta insieme a Vivo Concerti, con data zero il 29 febbraio a Vigevano). «Non fatevi illusioni: il pessimismo permane, eccome, ma mascherato. Devono essere gli effetti dell’età. Quando si vede la fine più vicina, si vive ... Leggi la notizia su vanityfair

