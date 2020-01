Corteo degli studenti a Mercato San Severino, nuova data per apertura liceo: il 20 gennaio – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Mercato San Severino (Sa) – Non sono bastate le rassicurazioni del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese nè quella del sindaco Antonio Somma a fermare la protesta degli studenti del liceo Virgilio di Mercato San Severino che oggi hanno manifestato con un Corteo per le strade del centro della Valle dell’Irno, contro la mancata apertura della nuova sede del liceo. La protesta si è fermata solo quando il sindaco ha incontrato gli studenti rassicurandoli sul nuovo crono programma che prevede, dopo i lavori per allacciare il contatore del gas, il completo trasferimento degli arredi scolastici. La nuova data fornita agli alunni per il trasferimento è il 20 gennaio. L'articolo Corteo degli studenti a Mercato San Severino, nuova data per apertura liceo: il 20 gennaio – VIDEO proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

