Comune: boom visitatori per mostra ‘Canova. Eterna bellezza’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Fino al prossimo 15 marzo, per soddisfare la grande richiesta del pubblico che, dall’inaugurazione fino a oggi, ha superato la soglia dei 90 mila visitatori, la mostra Canova. Eterna bellezza proseguira’ con le aperture straordinarie serali tutti i sabati e le domeniche fino alle ore 22 (chiusura biglietteria alle 21). Il prolungamento di orario – che si aggiunge a quello di apertura ordinaria tutti i giorni dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle 18 partira’ sabato 11 e domenica 12 gennaio, per proseguire sabato 18 e domenica 19 gennaio, sabato 25 e domenica 26 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, sabato 8 e domenica 9 febbraio, sabato 15 e domenica 16 febbraio, sabato 22 e domenica 23 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, sabato 7 e domenica 8 marzo, sabato 14 e domenica 15 marzo 2020. Ricordiamo che per i possessori della MIC card ... Leggi la notizia su romadailynews

mauro_crescenzo : Il Comune assume, spesa boom. Raggi: «Duemila nuovi posti» In arrivo vigili, dietisti e geologi… - comunerimini : #Rimini Dopo la conta di un dicembre da record e il boom di visitatori per il week end dell'epifania, il centro di… - blueheather__ : @reyskywvlkvr si però non sono 10 anni di carriera. sicuramente in poco tempo ha fatto il boom, ma non si parla di… -