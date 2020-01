Classifica Dakar 2020 Quad, Camion e SSV: Casale e Karginov saldamente al comando, Lopez Contardo nuovo leader (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Dakar 2020 è arrivata al tanto atteso giro di boa con la chiusura di una prima settimana di gara durissima e molto impegnativa che ha messo a dura prova le capacità e la resistenza degli equipaggi. Al termine della sesta tappa Ha’il-Riyadh, il cileno Ignacio Casale è sempre più al comando della Classifica generale nei Quad proprio come il russo Andrey Karginov nella categoria riservata ai Camion. Discorso diverso per gli SSV con il cileno Francisco Lopez Contardo che ha approfittato dei passi falsi di Currie e Kariakin per balzare nuovamente in testa al rally raid più famoso al mondo. Di seguito le classifiche generali aggiornate della Dakar 2020: Classifica Quad – TAPPA 6/12 – Dakar 2020 1 250 IGNACIO Casale Casale RACING 30H 11′ 37” 2 265 SIMON VITSE # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING 30H 46′ 49” + 00H 35′ 12” 00H ... Leggi la notizia su oasport

