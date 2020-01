Checco Zalone: “Il primo migrante sono stato io, il successo l’ho meritato” (Di venerdì 10 gennaio 2020) In una intervista a "Vanity Fair", Checco Zalone racconta il periodo precedente al grande successo: "Il primo migrante ero io. Disperato, come tutti i migranti. Senza culo non si fa da nessuna parte, ma il successo l'ho meritato". Poi una stoccata a Matteo Salvini: "C'è un bambino che mi segue nel film, ma per una questione burocratica non aveva il visto per venire in Italia. Il Kenia non ce lo mandava con Salvini ministro dell’Interno in carica". Leggi la notizia su fanpage

