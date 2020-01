Cadono calcinacci in galleria A6. L’Autofiori: solo polvere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Parte di intonaco della volta della galleria Ricchini, nel comune di Quiliano (Savona), sulla A6 Torino-Savona è crollato nella notte tra giovedì e venerdì Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Cadono calcinacci in galleria A6. L’Autofiori: solo polvere: Parte di intonaco della volta della galleria Ricchini,… - zazoomblog : Erba paura per il ponte di Buccinigo: cadono calcinacci vigili del fuoco sul posto e corsia chiusa - #paura #ponte… - GenovaOn : Genova, cadono calcinacci in via XX Settembre a poche ore dai saldi -