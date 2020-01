Bayern, parla Salihamidzic: «Escludo l’arrivo di Sané a gennaio» – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dal ritiro di Doha il ds del Bayern Monaco, Salihamidzic, ha parlato di mercato escludendo l’arrivo di Leroy Sanè Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato del mercato dei bavaresi dal ritiro di Doha. Le sue parole. «Preferisco dire una cosa per volta. Dobbiamo essere molto attivi sul mercato, poi vedremo cosa succederà come dissi già prima di Natale. Terremo le porte aperte fino all’ultimo giorno di mercato ma abbiamo bisogno di un giocatore che ci aiuti fin da subito» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

