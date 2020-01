‘A67, esce oggi “Brava gente” feat. Frankie Hi-Nrg Mc (Di venerdì 10 gennaio 2020) esce oggi, venerdì 10 gennaio, “Brava gente”, il nuovo singolo degli ‘A67 feat. Frankie Hi-Nrg Mc. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della formazione di Scampia, intitolato “Naples Calling”, in uscita il prossimo 24 gennaio. Link al singolo “Brava gente” feat Frankie Hi-Nrg Mc sulle piattaforme di ascolto digitale: https://backl.ink/105119187 Dopo il rilascio nei mesi precedenti del singolo e video “Il Male Minore” feat. Caparezza, prodotto da Gigi Canu dei Planet Funk, e dalla cover in napoletano di “Tuyo”, brano di Rodrigo Amarante già sigla della fortunatissima serie Netflix “Narcos”, gli ‘A67 rilasciano un ulteriore capitolo che anticipa il loro ritorno discografico: un album che si preannuncia, già nelle sue anticipazioni, ricco di importanti collaborazioni e diverse influenze sonore, in cui la formazione napoletana si fa internazionale nel suono e nel linguaggio. GLI ... Leggi la notizia su romadailynews

