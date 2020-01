Sognate di guardare i video in streaming in verticale? Con Quibi potrete farlo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quibi è un nuovo servizio di streaming che offre contenuti video premium che è possibile guardare in verticale o in orizzontale L'articolo Sognate di guardare i video in streaming in verticale? Con Quibi potrete farlo proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

planelli : Tutti festeggiavano la fine dell'anno ed io mi sono fermato a guardare questa barca. Stavo iniziando a sognare, ma… -