Se il Papa dimentica la Turchia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Nel discorso odierno pronunciato dal Papa mancano i riferimenti all'intervento turco e alla persecuzione dei cristiani in Cina Nella mattinata di oggi, Papa Francesco ha ricevuto il corpo diplomatico che è accreditato in Vaticano, elencando le guerre, i principi bellici e le situazioni di crisi che destano parecchie preoccupazioni. Il mondo nella sua interezza, come da tradizione per questo tipo di udienza, è stato preso in considerazione nel discorso pronunciato dall'ex arcivescovo di Buenos Aires. Ma qualcuno ha sin da subito notato qualche presunta omissione o dimenticanza Papale. L'elencazione, infatti, è manchevole. Non vi sono tracce della questione cinese, che continua ad essere sollevata dal cardinale Zen e che comunque avrebbe potuto riguardare, nelle parole del vescovo di Roma, le nuove misure governative in materia di libertà religiosa - quelle che ... Leggi la notizia su ilgiornale

