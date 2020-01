Prescrizione, Verini (Pd): “Bonafede deve tener conto delle nostre proposte, i suoi diktat sono inaccettabili. Non è governo monocolore M5s” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Il futuro di questo governo non dipende dalla riunione di oggi sulla giustizia, ma dalla capacità di trovare una coesione, una visione per il futuro, un’agenda 2020, un’anima, come ha detto Zingaretti. Il tema fondamentale per noi è garantire tempi certi al processo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Walter Verini, responsabile del Pd per la giustizia, in vista del vertice della maggioranza. “Ci aspettiamo che il premier e il ministro Bonafede presentino nero su bianco delle proposte, continua il deputato dem – che, nell’ambito della riforma del processo penale, garantiscano quei tempi certi che sono un fatto di civiltà giuridica e democratica. In questo quadro c’è la riunione di oggi sulla giustizia e sulla Prescrizione. Vogliamo che un colpevole venga condannato in tempi certi, vogliamo che a un innocente venga ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Prescrizione, Verini (Pd): “Bonafede deve tener conto delle nostre proposte, i suoi diktat sono inaccettabili.… - Noovyis : (Prescrizione, Verini (Pd): “Bonafede deve tener conto delle nostre proposte, i suoi diktat sono inaccettabili. Non… - erregi69 : Prescrizione, Verini (Pd): “Bonafede deve tener conto delle nostre proposte, i suoi diktat sono inaccettabili. Non… -