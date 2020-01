Pm Beirut:Ghosn non può lasciare Libano

I giudici libanesi hanno proibito all' ex n°1 Nissan-Renaultdiil Paese, dopo l'interrogatorio al palazzo di giustizia diè stato sentito sul mandato di arresto internazionale ottenuto dal Giappone, da cuiè fuggito mentre era in libertà su cauzione. La Procura di,riferiscono fonti, ha deciso di "vietare a Carlosdi viaggiare e ha chiesto il suo dossier" giudiziario. L'uomo d'affari è fuggito dal Giappone ina fine dicembre.(Di giovedì 9 gennaio 2020)