Nigeria, gemelle siamesi separate con successo: “Dopo 6 settimane tornano a casa” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due gemelle siamesi sono state separate con successo presso un ospedale di Abuja. Le due bimbe, chiamate Mercy e Goodness Ede, stanno bene. L’intervento chirurgico è andato avanti per tredici ore: “Siamo felici e orgogliosi, l’intervento è stato fatto in Nigeria e i genitori non sono dovuti andare fuori dal Paese”. Leggi la notizia su fanpage

