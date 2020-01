Minacce e schiaffi in strada a giornalista napoletano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMinacciato e schiaffeggiato in strada dal figlio dell’ex sindaco di Arzano, comune a nord di Napoli. E’ quanto accaduto al giornalista Mimmo Rubio, già in passato finito nel mirino della criminalità organizzata. Fu infatti vittima di un raid intimidatorio culminato col l’esplosione di due botti sul balcone della sua abitazione. “Il giornalista Mimmo Rubio, già vittima di attentati da parte della camorra, è stato aggredito dal figlio dell’ex sindaco del Comune di Arzano, sciolto per camorra anche dopo le denunce dello stesso Rubio e del collega Giuseppe Bianco. Rubio era in via Napoli per un servizio da pubblicare sul sito Arzanonews, quando è stato avvicinato, minacciato e schiaffeggiato dall’aggressore. Domani il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, incontrerà il ministro dell’Interno, nell’ambito del coordinamento per la ... Leggi la notizia su anteprima24

