Messaggero: Lazio-Napoli, Fabian rischia di finire in panchina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Messaggero analizza la missione che ha difronte il Napoli. La squadra allenata da Gattuso incontrerà all’Olimpico la Lazio, sabato, una trasferta molto complessa visto il momento più che positivo dei biancocelesti. “Gattuso, però, ci crede ed è ripartito dalle note positive del match di lunedì contro i nerazzurri. Si è rivisto un Napoli aggressivo e propositivo a tratti. Funzionano meglio anche i movimenti difensivi, al netto dei tre errori individuali che hanno spianato la strada ai gol di Lukaku e Lautaro. Naturalmente servirà migliorare ancora per mettere in difficoltà la Lazio: compattezza e qualità offensiva sono le armi per conquistare un risultato positivo all’Olimpico”. Il centrocampo sarà affidato nuovamente ad Allan, Fabian e Zielinski ma per lo spagnolo si tratterà di un banco di prova. “Sotto osservazione ci sarà soprattutto lo spagnolo che rischia ... Leggi la notizia su ilnapolista

