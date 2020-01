Marco Vannini, la madre: “Chi ti ha ucciso non la farà franca” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marina Conte, madre di Marco Vannini, il 20enne ucciso a Ladispoli nel 2015 a casa della fidanzata Martina Ciontoli, ha pronunciato ultimamente parole piene di rabbia, dolore, ma anche di speranza. Lo sfogo di Marina, riportato dal settimanale Giallo, è in realtà una promessa fatta alla memoria di Marco, affinché il ragazzo abbia giustizia e che il colpevole paghi. Marina Conte è una donna addolorata, ma allo stesso tempo forte. Non passa giorno che nella sua mente non vi sia l’immagine del suo adorato Marco . Le recenti festività natalizie hanno fatto sprofondare Marina e suo marito Valerio nella tristezza più profonda, come lei stessa ha dichiarato. Marco Vannini: un angelo volato in cielo troppo presto Marina Conte ha ricordato come suo figlio Marco fosse un giovane con tutta la vita davanti. Il ragazzo è morto, a dire della signora Conte, non di certo per una malattia o per ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Marco Vannini, la madre: 'Chi ti ha ucciso non la farà franca' - - pisani_anna : Fino a quando non ci sarà giustizia condividerò sempre. MARCO VANNINI... ?????? - stecarap : Corte di Cassazione: Giustizia per Marco Vannini - Firma la petizione! -