LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Australia-Gran Bretagna 2-1, i padroni di casa volano in semifinale

08.02 L'Australia affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Belgio-Spagna con Nadal e compagni che partono comprensibilmente favoriti. 07.58 L'Australia ha schierato i suoi migliori singolaristi Minaur/Kyrgios contro la collaudata coppia Murray/Salisbury. Primo set a favore dei padroni di casa che hanno vinto col punteggio di 6-3. I britannici hanno risposto vincendo il secondo con lo stesso risultato. Un super tie-break a dir poco emozionante ha visto il trionfo Australiano per 18-16! 07.55 E' stata una sfida meravigliosa quella tra Australia-Gran Bretagna. Ad aprire la contesa la vittoria di Kyrgios che ha rifilato un doppio 6-2 a Norrie. Nel secondo singolare Evans ha superato De Minaur col punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (2). Il doppio, quindi, è stato decisivo. 18-16 L'Australia E' LA PRIMA

