Le ultime parole di Favoloso prima di scomparire: "Mi suicido" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Galici A Pomeriggio5 è intervenuto Nathan Martelloni, personal trainer di Luigi Mario Favoloso e Nina Moric, che ha raccontato i presunti retroscena dietro la lite che avrebbe portato l'ex gieffino ad allontanarsi da Milano e poi a sparire Dopo l'avvistamento di Luigi Mario Favoloso su un treno diretto a Milano lo scorso 29 dicembre, non ci sono più tracce certe dell'ex concorrente del Grande Fratello 15. A lanciare l'allarme per la sua scomparsa è stata la madre pochi giorni fa, sporgendo regolare denuncia presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, dove il ragazzo era tornato a sorpresa per le vacanze di Natale. Negli ultimi giorni si sono rincorse molte notizie in merito alla sparizione di Luigi Mario Favoloso. Persone vicine al ragazzo hanno dichiarato che si troverebbe a Milano a casa di un amico ma poco fa questa versione è stata smentita a ... Leggi la notizia su ilgiornale

