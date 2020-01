Il figlio di 18 anni muore in un incidente, il papà si uccide per il dolore e lascia un messaggio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ha perso il figlio 18enne in un incidente stradale lo scorso mese di novembre. Uno choc che un padre non è riuscito a superare e che lo ha portato a suicidarsi. Ad essere trovato impiccato con una corda alla balaustra su un terrazzo condominiale di Vigne Nuove un uomo di 53 anni. Il tragico rinvenimento la notte fra il 6 ed il 7 gennaio da parte degli agenti di polizia, allertati qualche ora prima dalla sorella che non riusciva più a trovare l’uomo. (Continua…) Un gesto volontario quello dell’uomo, avvalorato dal rinvenimento nel suo appartamento del III Municipio Montesacro di due biglietti. Un ultimo messaggio ad amici e parenti nei quali l’uomo ha scritto: “Perdono, non ce la faccio a sopravvivere alla morte di mio figlio“. La tragedia ha cominciato a prendere corpo intorno alle 18:30 della scorsa Epifania quando la sorella ... Leggi la notizia su howtodofor

