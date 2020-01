El Internado Amazon prepara il reboot della serie adolescenziale spagnola (Di giovedì 9 gennaio 2020) El Internado Amazon Prime Video Spagna realizza una nuova stagione del cult spagnolo La fucina seriale spagnola non accenna a esaurirsi. Stavolta tocca ad Amazon Prime Video Spagna gettarsi a capofitto in una nuova avventura pensata per gli adolescenti spagnoli ma con un occhio bene aperto su quelli del resto del mondo. Amazon Spagna sta infatti lavorando al reboot di El Internado una serie thriller adolescenziale ambientata in un misterioso collegio, durata sette stagioni e diventata anche un piccolo caso in Italia dove le prime due stagioni soltanto vennero trasmesse da Joi e La5. Prodotta da Atresmedia Studios e Mediapro Studio, El Internado: Las Cumbres composta da 8 episodi vedrà un gruppo di ragazzini problematici finire in una scuola in un vecchio monastero isolato tra le montagne. Laura Belloso, creatrice dell’originale, produrrà la nuova versione. Chissà se la nuova ... Leggi la notizia su dituttounpop

