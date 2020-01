Don Matteo 12: seconda puntata, anticipazioni del 16 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12 ritorna con la seconda puntata il prossimo giovedì, 16 gennaio 2020. Il titolo dell’episodio è Non nominare il nome di Dio invano e ci aiuterà a scoprire quali nuovi eventi animano Spoleto. In città arriverà la piccola Ines, una bambina di sei anni che entrerà a far parte della canonica, mentre Sofia si avvicinerà ancora di più a Jordi. Secondo le anticipazioni di Don Matteo 12, avremo anche l’ingresso di un altro nuovo personaggio. Don Matteo 12 seconda puntata, anticipazioni Sofia (Mariasole Pollio) è entrata subito in sintonia con Jordi (Pasquale di Nuzzo) fin da quando è entrato a far parte della sua scuola. Fra i due ragazzi però non è ancora nato qualcosa di romantico, anche se alcuni indizi ci svelano che potrebbe accadere presto. Jordi infatti riesce a mostrare davvero il proprio carattere solo quando balla: sarà il mondo della danza ad avvicinarlo a ... Leggi la notizia su ilnotiziangolo

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - RaiUno : Andiamo a curiosare sul set di #DonMatteo12 con questo backstage su @RaiPlay ?? Appuntamento STASERA #9gennaio su… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… -