Chi è Daniele Dal Moro, il nuovo tronista di Uomini e Donne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Occhi chiari da far girar la testa, capelli biondi e labbra disegnate: è Daniele Dal Moro, il nuovo tronista di Uomini e Donne. È noto al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Ha avuto una turbolenta relazione con la vincitrice della scorsa edizione del reality show, Martina Nasoni, conosciuta proprio durante il programma. La “ragazza con il cuore di latta” durante il GF non aveva nascosto l’interesse nei confronti di Daniele. La loro storia, iniziata davanti le telecamere del programma, era partita col piede sbagliato, tra alti e bassi. A riflettori spenti i due ragazzi hanno deciso di iniziare a frequentarsi, ma la relazione non è mai decollata, tra screzi e litigi dati in pasto sui social. Adesso Dal Moro, single e libero, ha deciso di cercare l’anima gemella seduto sul trono del programma ... Leggi la notizia su dilei

repubblica : Daniele, l'ingegnere che regala protesi a chi non può permettersele: 'Quasi impossibile sostenere i costi' - IoBoh99 : @Isaacakaike1 @Gioia39898583 @aaaa90977459 Adesso diciamo le cose come sono...io sono sempre stata una fan di Danie… - EmmaLovesBerlin : @kscarlett22_ Anch'io ti voglio bene. ?? È difficile, io per prima non perdonerò mai chi ha scritto quel finale os… -