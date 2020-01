Calciomercato, che trattative: Bologna, Atalanta, Genoa e Sampdoria scatenate, delusione Milan (Di giovedì 9 gennaio 2020) La stagione entra sempre più nel vivo, il campionato di Serie A continua a regalare emozioni. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, sono in arrivo alcuni colpi in grado di cambiare completamente volto alle squadre del massimo campionato e non solo. Bologna – Come annunciato già dai giorni scorsi arriva un doppio importante colpo per il Bologna. Limati gli ultimi dettagli per l”attaccante Barrow ed il difensore Ibanez. CATANIA – “Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lodi, a titolo definitivo, all’U.S. Triestina Calcio. Dal 2011 al 2019, il centrocampista campano ha collezionato complessivamente 206 presenze e realizzato 50 gol in maglia rossazzurra, riuscendo a distinguersi tra gli atleti più importanti nella storia del nostro club e regalando alla ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

MarcoBovicelli : #Milan, terminato l’incontro con l’agente di #Caldara: ritorno a Bergamo sempre più vicino, prestito di 18 mesi con… - Sport_Mediaset : #CalcioMercato #Milan: ufficiale #Kjaer in prestito, #Caldara torna all'#Atalanta. Il difensore italiano lascia i r… - emanu_93 : RT @OnestaInterista: Se oltre a #Eriksen e #Vidal ci pigliamo pure #Tonali, altro che gli 8 scudetti farlocchi dei gobbi, ne vinceremo 20 c… -