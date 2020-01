Auto contro muro: muore una donna, illeso il figlio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Incidente mortale nella notte a Ischia. La vittima è una donna di 82 anni originaria di Casamicciola Terme. L’anziana donna per cause ancora da accertare avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. A bordo dell’Automobile anche il figlio, uscito fortunatamente illeso dal drammatico incidente. L’incidente è avvenuto in località Cavallaro nel comune di Foria alle 22.00 di ieri sera. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo mentre muoveva in direzione Forio con la propria fiat 600. Lo schianto è avvenuto nella curva del parcheggio “Mattera Bus” contro un muro di pietre. Inutili i soccorsi. Quando gli uomini del 118 sono riusciti ad aprire la gabbia di lamiere per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri per gli accertamenti di rito. Sul luogo ... Leggi la notizia su anteprima24

