Arrestato 80enne: aveva riscosso per 30 mesi la pensione di un amico defunto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Beni per oltre 30.000 euro percepiti indebitamente sono stati sequestrati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad un uomo di 80 anni. Le Fiamme Gialle della compagnia reggina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo del profitto del reato emessa dal Gip su proposta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è accusato di diverse condotte di truffa aggravata ai danni di enti pubblici. L'esecuzione dell'ordinanza rappresenta l'epilogo di indagini da cui sarebbe emerso che il destinatario della misura si è reso responsabile dell'indebita percezione di due diverse tipologie di pensioni di invalidità, tra il maggio 2016 e il novembre 2018 (per oltre 30 mensilità complessive), trattandosi di somme spettanti a un altro soggetto, risultato, tuttavia, deceduto proprio ... Leggi la notizia su agi

