Toscana, elezioni regionali: Giani e la Sinistra, prove di intesa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «E' stato un incontro interlocutorio ma positivo». Così Eugenio Giani, presidente del Consiglio toscano e candidato governatore per il centroSinistra alle regionali, parlando con i giornalisti al termine di un incontro con Sinistra italiana, Articolo 1 e 2020 a Sinistra. Le tre forze, decideranno se e come sostenere Giani in occasione dell'assemblea del 18 gennaio Leggi la notizia su firenzepost

