TikTok, scoperta una falla nella gestione della privacy. Come proteggersi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo WhatsApp, anche TikTok mette a rischio la sicurezza dei dati personali degli utenti. A scoprirlo sono stati i ricercatori di Check Point Research, che hanno scoperto una falla nella gestione della privacy degli account: gli hacker, potenzialmente, potevano prendere possesso del tuo profilo, caricare video non autorizzati e cancellarne altri oltre ad attingere a tutte le informazioni personali sensibili Come nome e cognome, indirizzo e-mail e data di nascita. Una sfilza di operazioni che potevano essere comandate dai cybercriminali sfruttando l’infrastruttura di messaggistica messa in piedi da TikTok per verificare il proprio account sullo smartphone. Accedendo al numero di telefono dell’utente e «iniettando ed eseguendo un codice dannoso», Come scritto dai ricercatori in una nota, un hacker era in grado di innescare questa vulnerabilità o di ... Leggi la notizia su gqitalia

