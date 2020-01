TikTok: dati personali a rischio, scoperta una falla. Come aggiornare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) TikTok: dati personali a rischio, scoperta una falla. Come aggiornare TikTok: scoperta una falla riguardante la sicurezza dei dati personali e la privacy dei video nei sistemi del social cinese che sta spopolando tra i giovanissimi. TikTok: una falla nella sicurezza Alcuni ricercatori hanno recentemente segnalato una falla nella sicurezza di TikTok: i programmatori di Byte Dance, cioè la società che gestisce il social network, hanno già provveduto alle necessarie correzioni, tuttavia, è importante aggiornare l’applicazione perché le modifiche diventino effettive e si possa continuare a usare quest’ultima in modo del tutto sicuro. La vulnerabilità individuata riguardava proprio l’infrastruttura che permette di inviare messaggi attraverso l’app: per farla breve, degli hacker non avrebbero avuto difficoltà a “iniettare” un codice nel social così da reindirizzare gli utenti ... Leggi la notizia su termometropolitico

