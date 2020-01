Squalificati Serie A, stangata per Berardi: l’Inter affronterà l’Atalanta senza due pedine fondamentali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Squalificati Serie A – Dopo la 18/a giornata del campionato di Serie A il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inflitto due giornate di squalifica all’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara”. Squalifica di un turno e ammonizione per Andrea Cistana del Brescia “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (settima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Salterà la prossima sfida anche lo spallino Nenad Tomovic “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Tra i calciatori non espulsi ma che hanno rimediato la quinta ammonizione nella scorsa ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

