Segnali di ricomposizione a sinistra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Attenzione, perché anche un seminario a porte chiuse, come una volta, può essere la notizia. In questo caso la notizia è l’innesco di un percorso di ricomposizione a sinistra. Non immediato. Ma qualcosa sta cambiando. Il seminario, anzi i seminari in questione sono due. Il primo si svolgerà giovedì, in una saletta del Senato a piazza Capranica. Per un pomeriggio intero si parlerà del rapporto tra Stato e mercato. Per dirla sempre con un linguaggio antico, ci saranno rappresentanti delle forze sociali, Vincenzo Colla (Cgil) e Andrea Bianchi (Confindustria), intellettuali come Simone Gasperin, allievo di Mariana Mazzucato e, ovviamente, le forze politiche: Bersani, Speranza e tutto Articolo 1 si confronteranno con Andrea Orlando, Provenzano, Delrio, Martella, Misiani. Invitata anche tutta la sinistra. Il 13 febbraio, altro seminario sul tema ... Leggi la notizia su huffingtonpost

